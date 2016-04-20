Hindistan'da aşırı sıcaktan 66 kişi öldü!

Hindistan genelinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle şimdiye kadar 66 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgalarının etkili olduğu, halkın aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olması gerektiği de ifade edildi.

Haber3'te yer alan habere göre, özellikle ülkenin doğusundaki Odişa ve Batı Bengal ile güneyde Andhra Pradeş ve Telangana eyaletlerinin yanı sıra batı ve orta kesimlerde de sıcaklıkların mevsim normalin üzerinde seyrettiği açıklandı.

Durumun daha kötüye gittiği güney kesiminde sıcaklık 40-45 derece olarak ölçülüyor. Baskın sıcakların haziranda başlaması beklenen muson yağmurlarıyla sona ereceği düşünülüyor.

Hindistan'ın güneyindeki Telangana ve Andhra Pradeş eyaletlerinde geçen sene yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Sıcağın olumsuz etkilerinden korunmak için halkın nehirlere akın ettiği Hindistan'da aşırı sıcakların asfaltı erittiği, tarım ürünlerine ciddi zarar verdiği de biliniyor. Ancak fakirliğin yaygın olduğu Hindistan'da inşaat işçileri, geçimlerini temin etmek için sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda kalıyor.