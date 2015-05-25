Hindistan'da aşırı sıcaklar can alıyor

Hindistan'da geçen haftadan bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle en az 430 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da bazı bölgelerde hava sıcaklığı 48 dereceye çıktı ve ülkede bir haftada 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberde, ölümlerin en çok Telangana ve Andra Pradeş eyaletlerinde görüldüğü, buralarda cumartesi gününden bu yana en az 140 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, Uttar Pradeş'in Allahabad kentinde hava sıcaklığının 48, başkent Yeni Delhi'de 44 dereceye çıktığını ifade ederek halka evlerinde kalmaları ve bol miktarda sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.