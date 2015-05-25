T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da aşırı sıcaklar can alıyor

Ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan sıcakları sebebiyle en az 430 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

25 Mayıs 2015 20:02

Hindistan'da geçen haftadan bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle en az 430 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da bazı bölgelerde hava sıcaklığı 48 dereceye çıktı ve ülkede bir haftada 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberde, ölümlerin en çok Telangana ve Andra Pradeş eyaletlerinde görüldüğü, buralarda cumartesi gününden bu yana en az 140 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, Uttar Pradeş'in Allahabad kentinde hava sıcaklığının 48, başkent Yeni Delhi'de 44 dereceye çıktığını ifade ederek halka evlerinde kalmaları ve bol miktarda sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

ETİKETLER

hindistansıcak havacan alıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24