Hindistan'da anneye oğlundan oy çıkmadı

Hindistan'da yapılan yerel seçimlerde, iktidarda bulunan Hindu Milliyetçisi Partisi'nin (BJP) adaylarından Jagadamma Kumar, oğlundan oy alamadı. Annesinin partisinin politikalarını beğenmeyen Rajesh Kumar, oy kullanmayı reddederek muhalefeti destekledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Jagadamma Kumar Kerala eyaletinde seçimleri sadece altı oyla kaybetti.

Rajesh Kumar ise annesine neden oy vermediğini Facebook hesabında açıkladı.

Kumar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin halkın tuvalet ihtiyaçlarını dışarda gidermemesi adına başlatığı kampanyayı ve hükümet politikalarını eleştirdi. Hükümetin politikalarının işe yaramadığını söyledi.

Hindistan'da nüfusun neredeyse yarısı, yani 590 milyondan fazla kişi tuvaletlerini buldukları açık alanlarda yapıyor.

"İlişkimiz etkilenmez"

BBC'ye de konuşan Rajesh Kumar, annesine oy vermemesinin onunla ilişkisini etkilemeyeceğini de söyledi.

Kumar, "Annem tanıdığım en güçlü insanlardan biridir ve bana kendi politik duruşumla ilgili seçimleri yapmakta tamamen özgür olduğumu söyledi'' dedi.

Kumar'ın Facebook'tan yaptığı açıklamayla ilgili olarak ise 1000'den fazla kişi yorum yaptı. İşte bunlardan birkaçı:

-"Seninle gurur duyuyoruz kardeşim.''

-"Selamlar ve saygılar sana.''

-"Yeni nesil daha açık ve daha gür sesli.''

Kumar'ın annesine oy vermemesini kınayan bir kişi ise "Kendi siyasi emellerin için annene saygısızlık yaptın" diyerek ona tepkisini dile getirdi.