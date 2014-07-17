Hindistan'da altı yaşında çocuk tecavüze uğradı!

Hindistan'da altı yaşında bir kız çocuğu, öğrencisi olduğu okulda çalışan iki kişinin tecavüzüne uğradı.

Hindistan'ın güneyindeki Bangalore kentinde aslında 2 Temmuz'da gerçekleşen korkunç olay, kız çocuğunun ailesi tarafından birkaç gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülmesiyle ortaya çıktı.

İddiaya göre altı yaşındaki kız çocuğu biri güvenlik görevlisi diğeri de spor öğretmeni olmak üzere iki kişinin tecavüzüne uğradı. Hindistan polisi, olayla ilgili soruşturma başlatsa da şimdiye karar gözaltına alınan olmadı. Polisin, şüpheli personelin kim olduğunu tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Çocukları aynı okulda okuyan yüzlerce veli ise okulun önüne gidip sloganlar attı. Okul müdürü ise velilerden özür dileyerek polisle tam işbirliği yapma sözü verdi.

Yaşanan bu olay, Hindistan'da son dönemde sıkça görülen tecavüz vakalarının sonuncusu. Ülkenin yeni Başbakanı Narendra Modi, kadınlara karşı suçlar konusunda sıfır tolerans gösterileceğini söylemişti.