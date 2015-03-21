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Dünya

Hindistan'da 'aile boyu kopya' için 300 kişi tutuklandı

Hindistan'da veli ve öğrenciler okul duvarına tırmanarak sınavdaki yakınlarına kopya vermişti

21 Mart 2015 22:08

Hindistan'ın Bihar eyaletinde milyonlarca öğrencinin girdiği 10. sınıf bitime sınavında,yaşanan kopya olayıyla ilgil olarak yaklaşık 300 kişi tutuklandı.

Eyalette bazı okullarda veliler ve öğrenciler okul duvarlarına tırmanarak, sınavdaki yakınlarına kopya vermiş, olayın fotoğrafları sosyal medyaya yansımıştı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunu öğrencilerin ebeveynleri oluşturdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bazı sınav merkezlerinde de öğrencilerin açık şekilde kitaplardan kopya çektiği bildirildi. Kopya skandalıyla ilgili olarak en az 750 öğrenci de okuldan atıldı.

Bölgede 4 sınav merkezinde yapılacak diğer sınavlar da iptal edildi.

Bihar eyaleti bakanı Nitish Kumar, kopya olayını kınadı ancak fotoğrafların eyaletin tamamındaki durumu yansıtmadığını belirtti.

Sınava sadece Bihar eyaletinde 1,4 milyon öğrenci giriyor. Geçen Salı günü başlayan sınav döneminin 24 Mart'a kadar sürmesi planlanıyordu.

Hindistan'ın okuma-yazma oranı düşük olan eyaletlerinden Bihar'da geçmiş yıllarda da benzer manzaralar yaşanmış, yüzlerce öğrenci okuldan atılmıştı.

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