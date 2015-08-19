Hindistan'da 857 porno sitesini kapattıran avukat: Porno ulusal güvenliğe tehdittir!

Hindistan’da 857 kullanımı ücretsiz porno sitesine erişim engeli getirilmesiyle sonuçlanan davayı açan avukat Kamlesh Vaswani, ‘pornonun ulusal güvenlik için bir tehdit’ olduğunu savundu.

2012 yılında Yeni Delhi’de 23 yaşındaki bir tıp öğrencisinin tecavüze uğradıktan sonra otobüsten atılması sonucu hayatını kaybettiği olaya da değinen Vaswani, “saldırganların porno izledikleri için bu şekilde davrandığını” iddia etti.

“Önemli Yüksek Mahkeme kararlarını indirmek için internet cafe’lere gidiyordum. Ama sayfanın her yerinden porno reklamlar fışkırıyordu. Etrafta sıra sıra çocuklar hiçbir şeyi umursamadan açık açık porno izliyorlardı” diyen Vaswani, pornografik içeriklerden rahatsız olduğunu ve bir şeyler yapmaya karar verdiğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, “Hindistan’da gençler neden başarısız oluyor? Çünkü pornoya boğulmuş durumdalar” diyen porno Vaswani, pornonun önünün alınması durumda, Hindistan’ın gayri safi yurt içi hasılasının da yükseleceğini savundu:

“İnsanlar porno izleyip bencilleşiyorlar. Ülkelerine vermeleri gerekeni vermek istemiyorlar.”

200 sayfalık dilekçe

Vaswani üç kış önce, bir vatandaş olarak Yüksek Mahkeme’ye yazdığı 200 sayfalık bir dilekçenin kabul edilmiş olmasına şaşırdığını dile getirdi. Nisan 2013’te dava görülmeye başlanan davada Ağustos başında hükümet 857 porno sitesine erişimi yasakladı. Ancak düşünce özgürlüğü tartışmaları üzerine yasak hemen kaldırıldı.

İki yıl içinde davanın 20 kadar duruşmasına katılan Vaswani’nin dava dilekçesinde porno içerikli tüm sitelerin yasaklanması ve pornoyla mücadele için yeni yasalar çıkarılması isteniyor.

'Porno ülke güvenliğini tehdit ediyor'

Vaswani dilekçesinde, ‘Pornorafi, Hitler’den, Aids’ten kanserden ve salgından daha kötüdür. Nükleer felaketten de daha kötüdür ve durdurulmalıdır” ifadeleri yer alıyor.

Birçok kişi dilekçenin aşırıya kaçtığını ve “paranoyakça” olduğunu söylüyor. Ve birçok kişi bunun bireysel özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geleceğini düşünüyor. Ancak Vaswani, pornonun insanı bencil yaptığını ve verimsizleştirdiği görüşünde ısrarlı.

Yine dilekçesine göre, “porno ülke güvenliğini tehlikeye atıyor, şiddeti, toplum tarafından kabul edilemeyen davranışları, çoçuk istismarını özendiriyor ve kadınlık onurunu hiçe sayıyor.”

Vaswani, tüm porno siteleri yasaklanıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Hindistan’da porno içerikli 200 bin sitenin olduğu tahmin ediliyor.