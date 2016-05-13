Hindistan'da 70'lerinde çocuk sahibi olan çiftin amacı mirastan pay almak mı?

Hindistan’da 72 yaşında doğum yapan Daljinder Kaur ile kocasının, çocukları olmadığı gerekçesiyle mirastan pay vermeyen kardeşleri yüzünden çocuk yaptıkları iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Hindistan'da 72 yaşında doğum yaparak bütün dünyanın dikkatini çeken Daljinder Kaur ve kocasının, aile içindeki 750 bin dolarlık (yaklaşık 3 milyon lira) miras kavgasını çözüme kavuşturmak için çocuk yaptığı ifade edildi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, yaşlı kadının "Bunu bütün bir ömür boyunca istedik, dileğimiz gerçekleşti" sözü, gerçeğin aslında sadece bir kısmını yansıtıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde yaşayan Daljinder Kaur-Mohinder Singh Gill çifti, "Armaan" adını verdikleri bebekleriyle yeni bir yaşama daha başlarken, Gill'in babası Uttam Singh'ten kalma miras problemini de halletti. 79 yaşındaki Mohinder Singh Gill, kardeşlerinin, 8 yıl önce ölen babasından kalan mirastaki payını kendisine vermediklerini söyledi. Kardeşlerinin "Senin çocuğun yok. Sana eğer pay verirsek, sen ve eşin öldükten sonra o pay yok olup gider" dediklerini belirten Gill, oğlu Armaan'ın artık yasal mirasçısı olacağını, böylece mirastan payını alabileceğini ifade etti. Gill, "Babam da sağken, çocuğum olmadığı için beni birçok şeyden mahrum bırakmıştı. Şimdi oğlum her şeyime mirasçı olacak" dedi. Haryana kentindeki tüp bebek kliniğinin ilanlarını görene kadar, çok sayıda denemeye rağmen çocuk sahibi olamadıklarını belirten mutlu çift duygularını "Artık yaşamımızdaki son eksik de tamamlandı. İkimiz de kendimizi enerji dolu hissediyoruz" sözleriyle anlattı.



Etik tartışma başladı



Öte yandan, çiftin bu kadar geç yaşta çocuk sahibi olması ilginç bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan uzmanlar, annebabanın ileri yaşta oluşunu etik açıdan sakıncalı olarak değerlendirirken, bunun çocuğun psikolojisi üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini hatırlattı. Bazı doktorlar da, tüp bebek tedavisinde mutlaka üst yaş sınırı getirilmesi gerektiğini savundu. Daljinder Kaur-Mohinder Singh Gill çiftinin tüp bebek kliniğindeki tedavi sonucu dünyaya gelen bebekleri Armaan'ın, annenin yumurtasıyla babanın sperminin bir araya getirilmesiyle rahme yerleştirildiği açıklanmıştı.