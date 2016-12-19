'Hindistan’da 600'e yakın kişi gözaltında öldü’

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), bugün yayımladığı raporunda Hindistan'da 2010-2015 yılları arasında en az 591 kişinin gözaltında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu veriyi Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'ndan aldığını belirten örgüt, ölümlerle ilgili olarak tek bir polisin bile ceza almadığına dikkat çekti.

114 sayfalık raporda, polisin yasaları ihlal ettiği ve sorumluların cezasız kaldığı vurgulandı.

Hindistan'da polisler gözaltındaki ölümlerin nedenini genellikle "hastalık", "kaçma girişimi", "intihar" veya "kaza" olarak açıklıyor.

İnsan hakları kuruluşları bu ölümlerin işkence sonucu gerçekleştiğini iddia ederken, yetkililer bu iddiaları yalanlıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, raporu için 2009-2015 yılları aradında, gözaltında gerçekleşen 17 ölümü derinlemesine inceleyen, aralarında bu kişilerin akrabaları, görgü tanıkları, polisler ve hukuk uzmanlarının da bulunduğu 70'ten fazla kişiyle görüşmeler yaptı.

Örgüt yetkilileri, polisin gerekli gözaltı prosedürlerini uygulamamasının gözaltındaki insanları tehlikelere açık hale getirdiğini belirtiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, "Hindistan'daki polislerin şüphelileri döverek konuşturmalarının kabul edilemez olduğunu öğrenmeleri lazım" dedi ve ekledi:

"Araştırmalarımıza göre ölümleri inceleyen polisler ölüm nedenlerini ortaya çıkarmaktansa iş arkadaşlarını korumayı tercih ediyor".

Hindistan yasaları, gözaltına alınan herkesin 24 saat içinde hakim karşısına çıkarılması gerekiyor. Fakat bu süre sıklıkla aşılıyor.

Hükümetin yayınladığı verilere göre 2015 yılı içinde geçen 97 ölümden 67'sinde şüpheliler hakim karşısına çıkarılmadan öldü.