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Dünya

Hindistan'da 50 'cadı kadın'a dayak

Hindistan'da cadı oldukları iddiasıyla 50 kadın sopalarla dövüldü ve saçları kökünden kesildi

22 Aralık 2008 02:00

Hindistan'da cadı oldukları iddiasıyla 50 kadın dövüldü. Hindistan polisi, ülkenin merkezindeki Chhattisgarh eyaletinin aşiret bölgelerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayda, söz konusu kadınların köylüler tarafından "cadı oldukları" gerekçesiyle sopayla dövüldüğü ve saçlarının kesildiği ifade edildi. Köylülerin, yerel bir ruhani önderin yönlendirmesiyle "kötü ruhların saldırılarından korunmak amacıyla hareket ettikleri" belirtildi.

Bugüne kadar 100 kadının benzer şekilde saldırıya uğradığı eyalette, 2005 yılında çıkarılan yasayla "cadı avına" çıkanlara 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Özellikle kırsal bölgelerinde batıl inançların oldukça yaygın olduğu Hindistan'da her yıl onlarca kadın cadı oldukları iddiasıyla öldürülüyor.

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