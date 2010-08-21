-HİNDİSTAN'DA 50 BİN KİŞİ KÖYÜNÜ TERK ETTİ YENİ DELHİ (A.A) - 21.08.2010 - Hindistan'ın kuzeybatısını etkisi altına alan muson yağmurlarının neden olduğu seller yüzünden en az 50 bin kişinin köyünü terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Yetkililer, yağışların, Assam eyaletinin başkenti Guwahati'nin doğusundaki Lakhimpur'da Singora nehrinin kabarmasına yol açtığını ve en az 30 köyün sular altında kaldığını belirtti. Ölü ve yaralının bulunmadığını söyleyen yetkililer, yaklaşık 50 bin kişinin, daha yüksek yerlere kaçmak için evini terk ettiğini kaydetti.