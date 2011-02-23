-HİNDİSTAN'DA 50 BİN KİŞİ GIDA PROTESTOSUNDA YENİ DELHİ (A.A) - 23.02.2011 - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de on binlerce kişi, artan gıda fiyatlarını protesto etmek için toplandı. En az 50 bin kişi, başkentin merkezinden parlamento binasına doğru yürüyüşe geçerken, gösteri yapan sendikalı işçiler hükümetten gıda güvencesi talep etti. Protestocuların ülke genelinden trenler ve otobüslerle başkente geldiği belirtildi. Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi Hindistan'da gıda ürünlerinde enflasyon iki basamaklı sayılara çıktı. Nüfusu bir milyarı aşan ülkede yüz milyonlarca yoksul bulunuyor. Hindistan merkez bankası, artan fiyatları kontrol altına almak için yıl içinde yedi kez faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalmıştı.