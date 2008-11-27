Hindistan’da 3 Türk rehin

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılar sonucu, 3 Türk vatandaşının bir otelde mahsur kaldığını belirterek, oteldeki durumun bir an önce sona ermesini ümit ettiklerini söyledi.



Bilman, Mumbai'de aynı anda 10 ayrı yere saldırılar düzenlendiğini, ancak saldırganların kimliklerinin henüz belli olmadığını kaydetti. Saldırganların hedef aldığı otellerden birinde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu dün gece öğrendiklerini ifade eden Bilman, bu vatandaşlara ulaşıp bizzat görüştüğünü söyledi.



Saldırganların kimliklerine ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ifade eden Büyükelçi, bu konunun henüz açıklığa kavuşturulmadığını vurguladı.



Resmi olmayan son rakamlara göre saldırılarda 102 kişinin öldüğünü, 600-700 civarında ise yaralı olduğunu bildiren Büyükelçi “Vatandaşlarımızın 8-9 kişi olduğu ve çoğunun kendini kurtardığı anlaşıldı. Onları güvenlikli bir bölgeye, Mumbai’de başka bir yere naklettik” dedi.



Otel odasından çıkmıyorlar



Otelde 3 Türk'ün mahsur kaldığını söyleyen Bilman şunları ifade etti:

“Otelde kalan vatandaşlarımız 1 çift ve bir kadın. Kapıları kilitli odalarında oturuyorlar, dışarı çıkamıyorlar. Otelin içinde ne oluyor bilmiyoruz. Hindistan makamları operasyon yapıp yapmama konusunda bir şey söylemedikleri için bir bilgi alamıyoruz, ama vatandaşlarımızın hepsiyle doğrudan görüştüm. Otelde kendilerini odalarına kitlemiş vaziyette duruyorlar. Oteldeki durum yakında sona erer diye ümit ediyoruz.”



Olayların ardından Türk vatandaşlarının bir kısmının Yeni Delhi’ye gelip, oradan uçakla Türkiye’ye dönmek istediği belirtildi.

