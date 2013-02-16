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Hindistan'da 3 tecavüzcü öldürüldü

Tecavüzün giderek artış gösterdiği Hindistan'da, bir kadına saldıran üç tecavüzcü dövülerek öldürüldü

16 Şubat 2013 18:39

Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde dün bir köyde, bir kadına tecavüz etmek isteyen üç kişi, köylüler tarafından dövülerek öldürüldü.

IANS ajansı, olaya karışan gençlerin, Gumla şehrine bağlı Savariye köyünde kadınları sürekli taciz ettiğinin daha önceden de bilindiğini yazdı.

İddiaya göre, gençlerden biri kendi köyünden bir kadını tabancayla tehdit ederek tecavüz etmek istedi. Köy sakinleri kadına yardıma koştu ve taş ve sopalarla üç genci döverek öldürdü.

Polis, linç edilen gençlerin üzerinde iki tabanca ve mermi buldu. Aralık ayında Gumla'ya komşu Huti şehrinde kadınları taciz eden beş erkek öldürülmüştü.

Delhi'de geçen sene Aralık ayında 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Jyoti Singh'in bir otobüste uğradığı toplu tecavüz olayından sonra, tecavüz konusu Hindistan'da sert tepkilere neden olmaya başladı.

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