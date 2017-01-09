Hindistan'da '3 defa boş ol' Yüksek Mahkeme'ye taşındı

Hindistan'da, erkeklerin üç kez "talak" (boş ol) demesiyle evliliği anında sona erdirebilme 'hakkına' sahip olması mahkemeye taşındı.

Birçok İslam ülkesinde yasak olan bu uygulama, Hindistan'da serbest.

Hindistan yasaları, her dînî gruba evlilik ve boşanma konusunda kendi yasalarını belirleme izni veriyor.

Ülkedeki bazı sivil toplum örgütleri, erkeklerin bu yolla birçok kadını hiçbir maddi destekleri olmadan çocuklarıyla aniden ortada bıraktığını savunarak Yüksek Mahkeme'de dava açtı.

Bu kuruluşlar, ne Kuran'ın ne de Hindistan yasalarının erkeklere böyle bir hak verdiğini savunuyor.

Ancak önce gelen İslami kuruluşlar, 'talak'ın İslamiyet'te yeri olduğunu ve bunun tartışma konusu yapılamayacağını söylüyor.

Bu konuda son sözü başvuruyu görüşmeye başlayan Yüksek Mahkeme söyleyecek.