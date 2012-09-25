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Dünya

Hindistan'daki sel 1.5 milyon kişiyi evinden etti

Ülkenin kuzey doğusunu etkileyen yağmurlar sele sebep oldu. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada 1.5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

25 Eylül 2012 16:32

Hindistan'da Muson yağmurları sele yol açtı. Sel ve toprak kaymaları sebebiyle 1.5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Hindistan'da Muson yağmurları faciaya dönüştü. Ülkenin kuzey doğusunu etkileyen yağmurlar sele sebep oldu. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada 1.5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 33 kişi de hayatını kaybetti.

Sel sebebiyle hapishaneler de tahliye ediliyor. Hindistan'ın kuzey doğusundaki Assam eyaletinde su basan bir hapishanedeki 41 mahkum tahliye edildi.

Mahkumlar, yüksek güvenlik önlemleri altında, merkezi bir hapishaneye götürüldü.


Hindistan hükümeti, evlerini terketmek zorunda kalanlar için 166 sığınma kampı kurdu.

Yetkililer sel sebebiyle tifo ve benzeri hastalıkların yayılmasından endişe ediyor.

Hindistan'da Muson yağmurları, Temmuz ayında da 100'dan fazla kişinin öldüğü ve 5 milyon kişinin evlerinden olduğu sel baskınına yol açmıştı.

 

Pakistan'da 200 kişi yaşamını yitirdi

 

Muson yağmurları, Pakistan'ın güney kesimlerini de vurdu. Meydana gelen sellerde bu ayın başından beri yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Başbakanı Raca Pervez Eşref dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sellerin yol açtığı hasarın bir kısmının karşılanması amacıyla yaklaşık 1.2 milyon TL ödenek ayrıldığını duyurdu. (NTV)

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