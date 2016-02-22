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Dünya

Hindistan'da 10 milyondan fazla kişi susuz

Hindistan'da kast sistemini protesto eden göstericiler ele geçirdikleri su kanallarını sabote ediyorlar

22 Şubat 2016 18:50

Hindistan'da kast sistemini protesto eden göstericilerin, ele geçirdikleri su kanalını sabote etmesi sonucu başkent Delhi'de 10 milyondan fazla kişi susuz kaldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Delhi Su İdaresi yetkilileri, ordunun başkentin ana su kaynaklarından biri olan kanalı tekrar kontrol altına aldığını ancak dağıtımın normale dönmesinin "üç-dört gün alacağını" söyledi.

Hindistan'daki kast sistemini protesto eden Jat toplumu, daha fazla istihdam talebiyle isyan ederek Munak kanalını Cuma günü ele geçirmişti.

Üç gündür süren gösteri ve çatışmalarda 16 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.Olaylar, Delhi'ye komşu Haryana eyaletinde meydana geldi.

 

Ne istiyorlar?

 

Jat toplumu, Hindistan'ın katı kast sisteminde üst kastlardan biri. Ancak bu nedenle düşük kastlara ayrılan iş ve eğitim kotalarına dahil edilmemekten şikâyetçiler. Jatlar aslında ekonomik olarak nisbeten iyi durumdalar, siyasette de etkin rol oynuyorlar.

Ancak özel sektörde işsizlik artıp çiftçilikten elde edilen gelir de düşünce, kamuda işe girebilmek için yeniden geri kalmış kast statüsüne alınmak için protestolara başladılar.Sokağa çıkma yasağı ve ordunun müdahalesine rağmen gösterileri sürdüren protestocular, bazı ana yolları trafiğe kapattı, demiryolu ulaşımını felce uğrattı ve su kanalını tahrip etti.

Protestoculara bazı bölgelerde askerlerin ateş açtığına dair haberler alınmıştı.

Bir yetkili, BBC'nin Hintçe servisine 16 kişinin öldüğünü, aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişinin de yaralandığını söyledi.

Şimdi durumun sakinleştiğini bildiren Haryana eyalet yönetimi, Jat toplumun taleplerini karşılayan bir yasa tasarısı hazırlayacağını açıkladı.Ancak bunu ne zaman yapacağını söylemedi.Federal hükümet de Jat toplumunun şikayetlerini değerlendirmek üzere üst düzey bir komisyon oluşturuyor.

Su İdaresi yetkilileri Delhi'de halkın önceden uyarıldığı için su biriktirdiğini ve kesintiden etkilenen yerlere tankerlerle su gönderildiğini, ancak yine de su ihtiyacını karşılayamadıklarını söylüyor.

Delhi'deki okullar da kanaldan gelen suyun kesilmesi üzerine kapanmıştı.

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hindistansu kaynaklarıkast sistemi

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