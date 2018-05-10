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Dünya

Hindistan'da 10 günde ikinci kum fırtınası: 11 ölü

Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınada ağaçların ve elektrik direklerinin devrildi

10 Mayıs 2018 17:45

Geçen hafta Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan ve en az 125 kişinin ölümüne neden olan kum fırtınasının ardından, dün gece Uttar Pradeş'i yeniden vuran fırtınada 11 kişi öldü. Hindistan basını ise ölü sayısını 12 olarak açıkladı.

Eyalet hükümetinden Avanish Awasthi, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınada ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiğini, onlarca kerpiç evin yıkıldığını belirtti.

Awasthi, eyaletin Etawah bölgesinde 4, Mathura bölgesinde 3 ve Agra, Aligarh, Kanpur ile Firozabad bölgelerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kum fırtınasında 25 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Diğer bir eyalet hükümeti yetkilisi N. N. Srivastava da fırtınaların, ekinlerini ve hayvanlarını kaybeden 100 milyondan fazla kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

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