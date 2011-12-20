-Hindistan'da 39 kişi soğuktan öldü ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan aşırı soğuklar, 39 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Yetkililer, aşırı soğuklardan en çok etkilenen eyaletlerin Uttar Pradeş, Pencap ve Haryana olduğunu açıkladı. Ölenlerden çoğunun evsizler ve yaşlılar olduğu belirtildi. Geçen hafta Yüksek Mahkeme, kış boyunca evsizlere gece kalabilecekleri yerler hazırlamaları için yerel yetkililere çağrıda bulunmuştu. Şiddetli rüzgar ve yoğun sis, ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Başkent Delhi'de yoğun sis nedeniyle uçuşlar ertelenirken, okullar 25 Aralık'a kadar tatil edildi.