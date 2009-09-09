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Dünya

Hindistan,AIDS ilacı patent başvurusunu reddetti

09 Eylül 2009 14:53

Hindistan Patent Bürosu, en çok kullanılan antiretroviral ilaçlardan tenofovir ve darunavir için yapılan patent başvurusunu reddetti.

Hindistan'ın, iki AIDS ilacı için yapılan patent başvurusunu reddetmesi, hastalar, sağlık yetkilileri ve destek gruplarınca memnunlukla karşılandı.

Hindistan Ulusal AIDS Kontrol Örgütü'nün (NACO) üst düzey yetkililerinden ve HIV/AIDS Ulusal Programı Başkanı B.B. Rewari, kararın "memnun edici bir karar olduğunu" belirterek, "Biz her daim AIDS ilaçlarına patent alınmaması gerektiğini savunduk, çünkü patent alınırsa sıradan insanların ilaca ulaşması zor olacaktır" dedi.

Rewari, patentli her bir tenofovir ilacının fiyatının 3 bin rupi (62 dolar), patentsiz ilacın ise 570 rupi civarında(11,78 dolar) olacağını belirtti.

Action Aid örgütü Asya koordinatörü Christy Abraham, "kararın daha ucuza jenerik (patentsiz) ilaçlara ihtiyacı olan hastalar için iyi bir karar olduğunu" söyledi.
İlaç firmalarının karara itirazda bulunabilecekleri belirtiliyor, ancak firma yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söylediler.


 

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