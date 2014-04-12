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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan ve Türkiye başı çekiyor

Sosyal paylaşım ağı Facebook 'Şeffaflık Raporu' yayınladı. Rapora göre, 2013 yılının ikinci yarısında en fazla içerik kaldıran ülkeler Hindistan ve Türkiye oldu.

12 Nisan 2014 16:19


Facebook tarafından hazırlanan Şeffaflık Raporu'nda yer alan bilgilere göre, 2013 yılının ikinci yarısında sitedeki içeriklere en sık erişim engeli koyan ülkeler Türkiye ve Hindistan oldu. Hindistan'da yetkililer geçen yılın ikinci yarısında 4 bin 765 içeriğin kaldırılması talebinde bulunurken, Türkiye'de ise bu rakam 2 bin 14 oldu. Hindistan, 100 milyondan fazla Facebook kullanıcısı ile ABD'den sonra sitenin en yoğun kullanıldığı ülke.

Facebook, içeriklerin kaldırılması talebiyle yapılan başvuruların başlıca gerekçesinin ulusal yasaların ihlâli olduğunu açıkladı. Raporda, örneğin Almanya'da Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden ifadelerin yer aldığı 84 içeriğin kaldırıldığı ifade edildi. Facebook, söz konusu rakamları ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Facebook, resmi mercilerin kişisel profillere ilişkin bilgilerin kendileri ile paylaşılması talebine ilişkin rakamları da açıkladı. Buna göre, ABD 12 bin 600 profil hakkında bilgi isteyerek bu konuda ilk sırayı aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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