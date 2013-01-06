Hindistan ve Pakistan yine karşı karşıya

Hindistan ve Pakistan askerlerinin tartışmalı Keşmir bölgesindeki Kontrol Hattı çevresinde silahlı çatışmaya girdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada Hindistan askerlerinin, Pakistan yönetimindeki Keşmir’in Hacı Pir bölgesinde bulunan bir ordu karakoluna baskın düzenlediği, bir askerin öldüğü bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada ise Pakistan’ın Hindistan’a ait askeri karakollar üzerine “kendiliğinden ateş açtığı” ifade edildi.



Savaş endişesi



Hindistan-Pakistan sınırı dünyanın en tehlikeli ve tansiyonu en yüksek noktalarından biri olarak biliniyor.

Her iki ülke de Keşmir bölgesi üzerinde hak iddia ediyor ve bölge 60 yıldan fazladır çatışmalara sahne oluyor. Ancak can kaybına neden olan çatışmalar nadiren görülüyor.

Bu çatışmanın bölgenin genelini kapsayabilecek yeni bir savaş ihtimali doğurmasından endişe ediliyor.