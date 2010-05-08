Hindistan ve Çin'de aşırı yağışlar can alıyor

T24 -

Çin'in güneyini etkisi altına alan yoğun yağışlar yüzünden en az 65 kişinin öldüğü ve 9900 evin yıkıldığı bildirildi.Çin Su Kaynakları Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada,yağışlardan 2 milyon 550 bin kişinin etkilendiği, 100 bin hektar ekili alanın zarar gördüğü ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.Hafta boyunca süren yağışlar, Sichuan, Guicou, Cianşi, Guangdog ve Hunaneyaletleri ile Çongçing şehrinde su bentlerinin yıkılmasına yol açtı. Şinhua haber ajansı, yerel meteoroloji birimlerinden alınan bilgiye dayanarak, Ciangşi ve Hunan eyaletlerinde yağışların birkaç gün daha süreceğini duyurdu.Yağışlardan en çok zararı Çongçing şehrinin bazı bölgeleri gördü .Çongçing'de 31 kişi öldü, 8 bin en yıkıldı, 85 bin kişi ise güvenli yerlere tahliye edildi.Çin'in güneybatısı birkaç ay önce ciddi kuraklığın etkisi altındaydı.Hindistan''ın kuzeyinde aşırı yağış ve şiddetli fırtınada 43 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.Polis yetkilileri, Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde çıkan fırtınada ağaçların devrildiğini, yüzlerce evin ve ürünün hasar gördüğünü belirtti.Uttar Pradeş eyaletinin doğusunda aşırı yağışların yol açtığı selde 21 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kurbanların çoğununun, fırtınada devrilen ağaçların ve yıkılan evlerin altında kaldığı belirtildi.Komşu Bihar eyaletinde ise 22 kişi ölürken, eyalet başkenti Patna dahil birçok bölgede 10 saatten fazla süre elektrik kesildi.