Hindistan ve Çin, sınırın gerginlik yaşadıkları bölgesinden askerlerini çekti

Hindistan ve Çin, iki ülke arasında ihtilaflı sınırlarda yaşanan gerginliği azaltmak için tartışmalı bir bölgeden askerlerini çekti.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan ve Çin askerlerinin, zaman zaman ciddi çatışmalara neden olan 15 aylık gerilimin ardından tansiyonu düşürmek amacıyla ihtilaflı sınırlar içindeki bir bölgeden çekildiği belirtildi.

Açıklamada, son 2 gün içinde yürütülen geri çekilme sürecinin doğu Ladakh'ın Gogra bölgesinde gerçekleştirildiği ve askeri birliklerin artık daimi üslerine döndüğü kaydedildi.

Bölgede her 2 tarafın oluşturduğu tüm geçici yapılar ve dolaylı altyapı sistemlerinin söküldüğü doğrulanırken, askerlerin konuşlandığı arazinin eski haline uygun şekilde düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Çin tarafından ise çekilmeye ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İki ülke şubat ayında, Pangong Tso bölgesinden cephe hattındaki birliklerini ve ağır silahlarını geri çekmişti.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yılki çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve 2 nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocakta yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.