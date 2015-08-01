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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan ve Bangladeş arasında toprak takası

40 yıl önce imzalanan bir anlaşma nihayet yürürlüğe girdi. Bangladeş'le Hindistan arasında 300 yıllık geçmişi olan sınır ihtilafı çözüldü. Onlarca yıldır vatansız kabul edilen binlerce kişiye kimlik belgeleri dağıtıldı.

01 Ağustos 2015 17:17


Hindistan ile Bangladeş arasındaki sınır ihtilafının geçmişi 1713 yılına kadar dayanıyor. İngiltere'den 1947 yılında kazanılan bağımsızlık da ihtilafı ortadan kaldırmadı. İki ülke arasında 1974 yılında toprak takası anlaşmasına varıldı. Ancak bunun yürürlüğe girmesi için her iki ülke parlamentosunca da onaylanması gerekiyordu.

Bangladeş parlamentosu belgeyi 1974'te onaylamıştı. Anlaşma, 40 yıl geçtikten sonra mayıs ayında Hindistan Parlamentosu'nda da oylanıp kabul edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, haziran ayı başında Bangladeşli mevkidaşı Şeyh Hasina ile bir protokole imza atarak anlaşmanın yürürlüğe girebilmesini sağladı.

Hindistan toprak kaybetti

Anlaşma uyarınca Hindistan'a bağlı 111 yerleşim bölgesi Bangladeş'e, Bangladeş'e bağlı 51 bölge de Hindistan'a verildi. Yeni Delhi takasta yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı kaybetti.

Anlaşma çerçevesinde bölgede yaşayan binlerce kişiye vatandaşı olmak istedikleri ülkeyi seçme tercihi sunuldu. Vatansız kabul edilen sözkonusu kişiler, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel haklardan yoksundu.

Bayram havası esti

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi bölgede adeta bayram havası estirdi. Havai fişekler fırlatıldı, mumlar yakıldı. Hindistan'a devredilen Potarkuti adlı kasabanın sakinlerinden, 25 yaşındaki Saddam Mian, duygularını, "Sonunda bir kimliğimiz oldu, Hindistan vatandaşı olduk. Bu, hayatımın en mutlu günü" dedi.

Bangladeş'e devredilen Daşyar Çara kasabasında yaşayan 20 yaşındaki Russel Handaker, "60 yıl karanlıkta yaşadık, artık yeniden aydınlıktayız" sözleriyle sevincini dile getirdi.

Hindu milliyetçisi Narendra Modi, Hindistan'da geçen yıl yapılan genel seçimleri kazanarak başbakan olmuştu. Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri iktidara gelirken 1,2 milyar nüfuslu ülkede yeni iş sahaları açma, altyapı ve enerji alanında yatırımlara gitme ve yolsuzlukla mücadele vaadinde bulunmuştu. Narendra Modi Amerikan Time dergisine göre dünyadaki en etkili 100 kişi arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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