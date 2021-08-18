Hindistan ve Afrika'da sahte Covid aşıları ele geçirildi

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan’da geliştirilen Covishield aşılarının sahte versiyonlarının piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

BBC’de yer alan habere göre, sahte aşılar temmuz ve ağustos ayları boyunca Hindistan ve Afrika’da yetkililer tarafından toplandı.

DSÖ, sahte aşıların küresel kamu sağlığına büyük bir risk oluşturduğunu belirterek dağıtımın durdurulması çağrısı yaptı.

Hindistan’dan ismi vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkilisi “Bu tarz durumları önlemek için güçlü bir sistemimiz olsa da hiçbir Hintlinin sahte aşı olmadığından emin olmalıyız” dedi.

Sahtesi yapılan Covishield, AstraZeneca aşının Hindistan versiyonu.