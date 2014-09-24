Hindistan uydusu Mars'a ulaştı

Hindistan'ın 10 ay önce Mars'a fırlattığı Mangalyaan uydusu yörüngeye yerleşti. Böylelikle uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi ilk fırlatışta başarabilen ilk ülke Hindistan oldu. Ayrıca Hindistan Kızıl Gezegen'de uydusu olan dördüncü ülke oldu. Uydu Mars'ın fotoğraflarını çekecek ve atmosferini inceleyecek. Rusya, ABD ve Avrupa'nın da Mars yörüngesinde uyduları bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bilim insanlarını kutlayarak, ülkesinin "neredeyse imkansızı başardığını" söyleyerek bilim insanlarını kutladı. 74 milyon dolara mal olan operasyon, şu ana kadar yapılan gezegenler arası uzay görevlerinin en ucuzu oldu. Mangalyaan uydusu özellikle metan yani bataklık gazı arayacak, zira bu gaz gezegendeki olası biyolojik aktivitelere yönelik en önemli gösterge.

Uydu 5 Kasım 2013'te Bengal Körfezi kıyısındaki bir üsten fırlatılmıştı.