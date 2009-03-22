Hindistan Türkiye’yi 2. kez DTÖ’ye şikayet etti

AB ile gerçekleştirilen gümrük birliğine uyum amacıyla tekstil ve konfeksiyon ithalatına uygulanan kotalar nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde mahkum ettiren Hindistan, pamuk ipliği ithalatına kilogram başına getirilen 1 dolarlık ek mali yükümlülüğü de DTÖ gündemine götürdü.Hindistan, yerli üreticiyi korumak amacıyla geçen yıl Temmuz ayından itibaren pamuk ipliği ithalatında getirilen kg başına 1 dolarlık ek mali yükümlük nedeniyle, 6 Mart'ta DTÖ'ye başvurarak, "Korunma Önlemleri Anlaşması" uyarınca danışma talebinde bulundu. Pamuk ipliği ihracatçısı olarak bu uygulamadan olumsuz etkilendiğini belirten Hindistan, Türkiye'nin uyguladığı ek mali önlem hakkında görüş alış verişinde bulunarak anlaşmaya varılması için DTÖ nezdinde danışma istedi.Bu aşamadan sonra, iki ülke yetkilileri, DTÖ prosedürü çerçevesinde bir araya gelerek, karşılıklı görüşlerini savunacak.Önemli bir tekstil ve konfeksiyon ihracatçısı durumunda olan Türkiye, sahip olunan pamuk ipliği kapasitesini korumak amacıyla, açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda, "ithalat artışının ve ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen" geçen yıl 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere pamuk ipliği ithalatında ek mali yükümlülük getirmişti. Resmi Gazete'nin 21 Ekim 2008 tarihli sayısında yayımlanan karar uyarınca, 15 Temmuz 2008'den itibaren bir yıl süreyle pamuk ipliği ithalatında kg başına en az 0,35 dolar, en çok da 1 dolar olmak üzere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Yüzde 20'lik bu oran, 2011 yılının Temmuz ayına kadar her yıl yüzde 1 oranında düşürülecek ve 15 Temmuz 2010-14 Temmuz 2011 arasında kg başına en çok 0,90 en az 0,31 dolar olarak ödenecek.Söz konusu korunma önlemi, sadece Hindistan'a değil, pamuk ipliği ithalatı yapılan bütün ülkelere yönelik uygulanırken, toplam ithalattaki payı yüzde 35'e yakın olan Hindistan, "menfaatinin zedelendiğini" öne sürüyor.Pamuk ipliği ithalatına ek mali yükümlülük getiren karara, tekstil ve konfeksiyonda maliyetleri artırarak ihracatında rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile Türk tekstil ve konfeksiyon ihracatçıları da karşı çıkmıştı.Yetkililer, Hindistan'ın başvurusunun panel konusu olacak nitelikte olmadığını, korunma anlaşmasının uygulanmasına yönelik bilgi istediğine işaret ediyor. Hindistan, karşılıklı görüşmeler sonucunda verilen bilgilerden tatmin olmazsa o zaman dava konusu etmek üzere konuyu yine DTÖ'ye götürebiliyor.Verilere göre, 2004'de 249 milyon dolar olan Türkiye'nin pamuk ipliği ithalatı, 2005'de 258,5 milyon dolar, 2006'da 286,3 milyon dolar, 2007'de 547 milyon dolara yükselmiş, 2008'de ise 407,5 milyon dolar düzeyine gerilemişti.Türkiye'nin Hindistan'dan pamuk ipliği ithalatı ise 2006 yılında 37 milyon dolar iken, 2007'de 197 milyon dolara çıkmış, geçen yıl 141 milyon dolara inmişti.İki ülke arasındaki ticarette, Türkiye sürekli açık veriyor. Türkiye, Hindistan'a 2007'de 348 milyon dolar, 2008'de 543 milyon dolar ihracat yaparken, aynı yıllarda Hindistan'dan ithalat, sırasıyla 2,3 milyar dolar ve 2,5 milyar dolar oldu. Türkiye bu ülke ile ticaretinde, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolar açık verdi.Türkiye’nin AB kotalarını paylaşması da sorun olmuştuHindistan, Türkiye ile ticaretinde avantajlı konumda olmasına karşın, Türkiye'yi, ihracatını zorlaştırdığı, engellediği gerekçesi ile DTÖ'ye şikayet etmekten çekinmedi. Türkiye'yi önemli ihracat pazarlarından biri olarak gören Hindistan, gümrük birliği nedeniyle Türkiye'nin AB'nin tekstil ve konfeksiyon ithalatında kota uygulamasını 1996'da DTÖ'ye şikayet etmişti.DTÖ nezdinde kurulan panel, Türkiye'nin kota uygulamasını "serbest ticarete aykırı" bularak, uygulamayı düzeltme yönünde Türkiye'yi, 1999'da mahkum ederken, daha sonra iki ülke görüşerek, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bazı tavizler vererek, uzlaşma sağlanmıştı.Türkiye'nin ihracatta Asya-Pasifik açılımı stratejisi kapsamında hedef ülkelerden biri seçilen ve geçen yıl itibariyle en fazla ticaret yapılan ülkelerden biri olan Hindistan ile ticaret hacminin 3 yılda 5 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye, Hindistan ile serbest ticaret anlaşması da imzalamak istiyor.