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Dünya

Hindistan tarihinin en sıcak günü; 51 derece

Sıcaklık artışına çöl bölgesi Phalodi'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkili oldu

20 Mayıs 2016 19:37

Hindistan'da ülke tarihinin en sıcak günü yaşandı. Ülkenin meteoroloji biriminin verilerine göre Racistan vilayetinde hava sıcaklığı bugün 51 derece olarak kaydedildi. Bu rakam, ülke tarihinde kayıtlara geçen en yüksek ısı derecesi oldu.

Artış, vilayetin çöl bölgesi Phalodi'yi etkisi altına alan sıcaklık dalgasıyla beraber geldi.Hindistan'ın kuzeyinde haftalardır hava 40 derecenin üzerinde seyrediyordu.

Hindistan'da muson yağmurlarının yaşandığı aylar, Güneş'in de ısısını en çok hissettirdiği dönem oluyor. Sıcaklık da hayati tehlikeye sebep olacak kadar artıyor ve 50C derecelere çıkıyor.

Hindistan'ın meteoroloji biriminden sorumlu yetkili BP Yadav, AFP haber ajansına "Dün (Perşembe) ülke tarihinin en sıcak günü yaşandı. Phalodi'de 51 derece oldu" dedi.Hindistan'ın kuzey ve batı eyaletlerinde hafta sonu boyunca 'ciddi sıcaklık dalgaları yaşanacağı' uyarısı yapıldı.

Muson sezonunun yaklaşmasıyla Haziran ayı ortalarında derecelerin düşmesi bekleniyor. Hindistan'da daha önce en yüksek sıcaklık 1956 yılında, 50.6 derece olarak kaydedilmişti.

Dünyada en sıcak gün ise 1913 yılında ABD'nin Ölüm Vadisi'nde yaşandı. O gün de ibreler 56.7 dereceyi gösteriyordu.

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