-HİNDİSTAN ŞİDDETLİ YAĞIŞA TESLİM HAYDARABAD (A.A) - 03.11.2010 - Hindistan'ın güneyinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlarda 22 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Andra Pradeş eyaletinde son 5 günde yağışlar yüzünden boğulan ya da evleri yıkılan 22 kişinin öldüğünü belirtti. Şiddetli yağışlar nedeniyle 30 bin kişinin evlerinden olduğu, bu kişilerin hükümet binaları ve okullara kurulan 100 dolayında kampa yerleştirildiği kaydedildi. Yağışların ekili alanlara büyük zarar verdiği, yollar ve köprülerin sular altında kaldığı da ifade edildi. Meteoroloji uzmanlarının gelecek 2 günde şiddetli fırtına olacağı tahmininin ardından, askerlerin vatandaşları tahliye etmek için hazır beklediği bildirildi.