Hindistan, şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor

Buğday ihracatına getirdiği kısıtlama ile dünya gıda fiyatları için yeni bir risk yaratan Hindistan şimdi de şeker ihracatını sınırlamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre Hindistan hükümeti gıda tedarikini güvence altına almak amacıyla şeker ihracatına Eylül'de son bulacak pazarlama yılı için 10 milyon tonluk kota koymayı planlıyor. Hükümet ekim ayındaki hasat öncesinde şeker stoklarını yeterli düzeyde tutmak istiyor.

Söz konusu kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Hindistan'ın bu sezon 35 milyon ton üretim yapması ve bunun 27 milyon tonunu tüketmesi öngörülüyor.

Hindistan, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle geçen hafta sonu buğday ihracatını yasaklamıştı.