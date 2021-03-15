Hindistan, Rusya'yı geçerek dünyanın en çok döviz rezervine sahip 4. ülkesi oldu

Hindistan Merkez Bankası’nın döviz rezervleri Rusya Merkez Bankası’nı geçerek dünya sıralamasında dördüncülüğe tırmandı.

Bloomberg’in haberine göre Hindistan Merkez Bankası’nın rezervleri 5 Mart haftasında 4.3 milyar dolar gerileyerek 580.3 milyar dolara indi. Aynı hafta Rus Merkez Banakası’nın rezervleri 580.1 milyar oldu. Böylece Hindistan rezerv sıralamasında Rusya’yı geçti. Ülkenin 18 aylık ithalatını karşılayacak kadar rezerve sahip olduğu belirtiliyor.

Hindistan Merkez Bankası geçen yıl 88 milyar dolar döviz rezervi biriktirmişti.

Rezerv sıralamasında ilk 3

IMF verilerine göre dünyanın en çok rezervine sahip merkez bankası Çin’de. Onu Japonya ve İsviçre merkez bankaları izliyor.