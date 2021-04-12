Hindistan, Rusya'nın 'Sputnik V' aşısının kullanımını onayladı

Times of India gazetesi, Hindistan'ın devlet ilaç otoritesinin Sputnik V aşısının ülkede kullanımına izin verdiğini yazdı. Onay sürecinin 'acil kullanım izni' olarak hızlandırılmış bir biçimde ilerlediği kaydedildi.

Hindistan ilaç otoritesinin daha önce ülkedeki Dr Reddy's Laboratories ilaç şirketinden Sputnik V aşısına ilişkin belgeleri talep ettiği biliniyordu.

Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Hindistan'daki Dr Reddy's Laboratories şirketi ile bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma, senede 200 milyon doz aşı üretimini içeriyor.