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Dünya

Hindistan, Rusya'nın 'Sputnik V' aşısının kullanımını onayladı

12 Nisan 2021 19:20

Hindistan'ın ilaç otoritesinin Rus Sputnik V yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.

Times of India gazetesi, Hindistan'ın devlet ilaç otoritesinin Sputnik V aşısının ülkede kullanımına izin verdiğini yazdı. Onay sürecinin 'acil kullanım izni' olarak hızlandırılmış bir biçimde ilerlediği kaydedildi.

Hindistan ilaç otoritesinin daha önce ülkedeki Dr Reddy's Laboratories ilaç şirketinden Sputnik V aşısına ilişkin belgeleri talep ettiği biliniyordu.

Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Hindistan'daki Dr Reddy's Laboratories şirketi ile bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma, senede 200 milyon doz aşı üretimini içeriyor.

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