Hindistan polisine, bir çocuk ve 15 kadına tecavüz suçlaması

Hindistan'da Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, bir grup polisin komünist militanlara yönelik operasyon sırasında bir çocuk ve 15 kadına karşı tecavüz, cinsel ve fiziksel saldırı suçlarını işlediğini duyurdu.

Komisyonun yaptığı araştırmaya göre, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Bijapur bölgesinde yapılan operasyon sırasında bir grup polis, 1 kız çocuğu ve 15 kadına yönelik cinsel saldırı, tecavüz ve fiziksel saldırı suçunu işledi. Saldırılar yerel hükümetin 2015'te komünist militanlara karşı başlattığı operasyonu kapsamında yaşandı.

Raporda 'Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Chhattisgarh’da bir çocuk ve 15 kadının polis tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirledi. Birçok köylünün eşyalarının çalındığı, yok edildiği ve yağmalandığı da rapor edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, tecavüze uğrayanlar arasında hamile bir kadın ile 14 yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu belirten komisyon, 20 olası tecavüz mağduru ile görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı. Komisyon saldırgan polislerin cezalandırılması ve kadınların uğradığı zararın tazmin edilmesini istedi.

Hindistan hükümeti yaklaşık 50 yıldır ülkenin 'Kızıl Koridor' olarak anılan doğu bölgelerinde Maocu komünist militanlarla savaşıyor. Aşırı yoksulluk ve kalabalık nüfustan muzdarip olan bölge sakinlerinin evleri sıklıkla yerel polis güçleri tarafından basılıyor.

Öte yandan Hindistan’da kadınlar erkek egemen sisteme, tecavüzlere ve tacizlere karşı silahlanıp kendilerini korumak ve bazen de savunma düzeyinden saldırı konumuna geçip tecavüzcü erkekleri cezalandırmak amacıyla Pembe Çete (The Gulabi Gang) adında bir 'çete' kurmuştu.