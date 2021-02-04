Hindistan polisi, çiftçilere destek olan iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusunda bulundu

Hindistan'da polis, ülkenin tarım yasasına tepki gösteren ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Komplo ve düşmanlığı teşvikle' suçlanan Greta Thunberg, "Hâlâ çiftçilerin yanındayım. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir tehdit bunu değiştiremez" yanıtını verdi.

Hindistan hükûmeti, büyük şirketler lehine tarım sektörünü liberalleştiren yasaya karşı aylardır protesto düzenleyen çiftçilere destek veren dünyaca ünlü isimlerle karşı karşıya geldi.

Hindistan medyasına göre, Delhi polisi, 18 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında protestocu çiftçilere destek tweetleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. polis kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, dava başvurusu niteliğindeki suç duyurusunda (FIR), İsveçli genç aktivist 'suç teşkil eden komplo kurmak', 'gruplar arasında din, dil, ırk, doğum yeri, ikamet yerine dayalı düşmanlığı teşvik etmek ve 'toplumsal uyumun korunmasına karşı önyargılı eylemde bulunmakla' suçlandı.

Greta Thunberg ise Modi hükûmetinin adımlarına "Hâlâ çiftçilerin yanındayım. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir tehdit bunu değiştiremez" tweetiyle yanıt verdi.