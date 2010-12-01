-HİNDİSTAN, PERVEZ MÜŞERREF'E VİZE VERMEDİ YENİ DELHİ (A.A) - 01.12.2010 - Hindistan'ın, eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e vize vermediği bildirildi. Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, Müşerref'in vize başvurusunu, halen yaşadığı Londra'da yaptığını kaydetti. Yetkili, Müşerref'in vize talebinin reddedilme nedenini belirtmedi. Müşerref, bir işadamları toplantısında konuşma yapmak üzere Hindistan'a davet edilmişti. Pakistan'da 1999'da askeri darbe ile iktidara gelen Müşerref, 2008'de devlet başkanlığı görevinden istifaya zorlanmıştı. Müşerref, kısa süre önce verdiği bir demeçte Hindistan'ı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı kargaşayı kışkırtmakla suçlamıştı.