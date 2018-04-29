T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hindistan: Otobüste kokan çoraplarını çıkartan yolcu gözaltına alındı

Hindistan'da polis, bir otobüste kokan çorapları nedeniyle diğer yolcularla tartışma yaşayan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Çorapların kokusuna dayanamayan yolcuların otobüsü bir karakola çektirip, şikayette bulunduğu belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da polis, bir otobüste kokan çorapları nedeniyle diğer yolcularla tartışma yaşayan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada, 27 yaşındaki Prakash Kumar adlı şüpheliye karşı "kamuya açık alanda rahatsızlık vermek" şikayetinde bulunulduğunu belirtti.

Olay başkent Delhi'ye doğru giden bir otobüste, Kumar'ın ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartmasıyla başladı.

Çorapların kokusu o kadar kötüydü ki, diğer yolcular Kumar'dan çoraplarını bir torbaya koymasını veya dışarı atmasını istedi.

Ancak iddiaya göre Kumar bunu reddetti ve şiddetli bir tartışma başladı.

Daha sonra yolcular, otobüsün şöförünü yol üzerindeki bir polis karakoluna çekmeye zorladı ve şikayette bulunuldu.

Hindustan Times gazetesinin haberien göre Kumar çoraplarının hiç kokmadığını savundu ve yolcuların kendisiyle "nedensiz" bir tartışmaya giriştiğini iddia etti.

Polis, Kumar'ın kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HindistanBBCPrakash KumarDelhiKumarTimes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24