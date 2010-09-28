Hindistan olimpiyatlara hazırlanıyor

T24- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başlayacak olan İngiliz Milletler Topluluğu Olimpiyat Oyunları (Commonwealth Games) öncesinde Hindistan zor günler geçiriyor.



Olimpiyat Oyunlarını ziyaret edecekler ülkelerin hafızalarında kötü anılar bırakmaması için Hindistanlı yetkililer, göçmen çadır kentlerini olimpiyat oyunlarının reklâm panolarıyla kapattı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki panolardan göçmenler rahatsız olsa da, buna karşı çıkamıyorlar. Yetkililer ise, böyle bir niyetlerinin olmadığını aksine amaçlarının sadece Olimpiyat Oyunları’nı tanıtmak amacıyla reklam panolarının koyduklarını iddia ediyorlar.





5 gün sonra başlayacak olan oyunlarda, 71 ulustan yaklaşık 7 bin sporcu mücadele edecek. Hindistan öncesinde temizlik ve güvenlik sorunları nedeniyle ağır eleştiriler almıştı. Ülkeye birçok sporcu gelmeyi reddederken, ülkeler kafilelerini göndermeyi de ertelemişti.



