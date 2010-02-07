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Dünya

Hindistan nükleer kapasiteli füze denedi

07 Şubat 2010 17:11

Hindistan'ın nükleer kapasiteli füze denediği belirtildi.

Savunma Araştırmaları ve Geliştirme Kurumundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Asya ve Ortadoğu'nun büyük bölümünü vurabilecek menzile sahip nükleer kapasiteli bir füzeyi başarıyla denediği kaydedildi.

Yetkililer, denemenin, uzun menzilli Agni III füzesi ile ilgili 4. deneme olduğunu belirtti. 2006 yılında yapılan ilk deneme başarısız olmuş, ancak sonraki iki deneme başarıyla sonuçlanmıştı.

Agni III, Çin'in önemli kentleri ile Ortadoğu'daki hedefleri vurabilecek 3 bin kilometrelik menzile sahip.
 
 

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