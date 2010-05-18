Hindistan nükleer başlıklı füze denedi

T24 - Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, orta menzilli, karadan karaya "Agni-II" füzesi denemesinin, başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.



Denemenin ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde yapıldığı açıklandı. Agni-II füzesinin 2 bin kilometre menzili bulunduğu ve 1000 kilogram ağırlığa kadar konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilme kapasitesi olduğu kaydedildi.



Hindistan'ın geçen yıl Mayıs ve Kasım aylarında yaptığı iki deneme başarısız olmuştu. Pakistan da önceki cumartesi günü 3 yüz kilometre menzilli Gaznavi ve 650 kilometre menzilli Şahin-1 füzelerini denemişti.





