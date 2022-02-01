Hindistan Maliye Bakanı duyurdu: Dijital rupi, gelecek mali yıl içinde hayata geçirilecek
Dünya genelinde pek çok Merkez Bankası, geçen yıldan bu yana dijital para çalışmalarını hızlandırdı
01 Şubat 2022 09:59
Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 31 Mart 2023'te bitecek mali yıl içinde dijital rupiyi hayata geçireceklerini duyurdu.
Bloomberg'de yer alan habere göre, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, gelecek nisanda başlayacak mali yıl içinde Hindistan Merkez Bankası'nın dijital para birimini yürürlüğe sokmayı planladığını duyurdu.
Sitharaman, dijital varlık transferinden gelecek her gelirin yüzde 30 vergilendirileceğini söyledi.