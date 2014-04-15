Hindistan mahkemesi üçüncü cinsiyeti kabul etti

Hindistan’da bir mahkeme, trans bireyleri üçüncü cinsiyet olarak kabul etti. LGBTİ hakları açısından dönüm noktası olarak değerlendirilen kararla hükümet, translar için azınlık gruplarında olduğu gibi istihdam ve eğitim kotası oluşturmak zorunda.

Kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlayan bireylere haklarını iade eden mahkeme, kararında “Cinsiyetini seçmek her insanın hakkıdır” dedi. Tahminlere göre Hindistan’da iki milyon trans birey yaşıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mahkeme hükümetin trans bireyleri, azınlık gruplarında olduğu gibi resmi olarak 'sosyal ve ekonomik olarak geri' kategorisinde değerlendirmesi gerektiğine ve istihdam ve eğitim konusunda kotadan faydalanmalarına karar verdi. Salı günü açıklanan kararda mahkeme “translar da Hindistan vatandaşıdır” ve “gelişmeleri için eşit fırsat tanınmalıdır” dedi.

Mahkeme aynı zamanda hükümetin üçüncü cinsiyet konusunda farkındalığı artıracak çalışmalar yapması gerektiğine ve transların sağlık hizmetine erişimlerinin ve tuvaletler gibi tesislerden faydalanmalarının sağlanması gerektiğine hükmetti.

Yoksulluk içinde yaşıyorlar

Hindistan toplumsal cinsiyet eşitliği karnesindeki kötü notuyla ve sıklıkla yaşanan tecavüz vakalarıyla gündemde. Mahkeme kararında “Anayasa’nın ruhu her vatandaşa gelişmeleri, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için kastlarından, dinlerinden ya da cinsiyetlerinden bağımsız olarak eşit fırsatlar tanınmasını gerektirir” dedi.

Mahkemenin kararına kadar, trans bireyler cinsiyetlerini kadın ya da erkek olarak belirtmek durumundaydı. Trans hakları için çalışan aktivistler trans bireylerin genellikle toplumun kıyıda kalmış kesimlerinde yoksulluk içinde yaşadığını, cinsel kimlikleri nedeniyle dışlandıklarını söylüyor.

Ülkedeki trans bireylerin çoğu şarkı söyleyerek, dans ederek, dilencilikle ya da seks işçiliğiyle para kazanıyor. Aktivistler trans bireyler karşılaştığı ayrımcılığın büyük olduğunu, bazen hastanelerde tedavilerinin reddedildiğini söylüyor.