Hindistan'da skandal karar; sekse zorlamak tecavüz değil

Delhi Yüksek Mahkemesi cinsel organında darp izleri olan ve “sekse zorlandığı” için hayatını kaybeden bir kadının tecavüze uğramadığını hükmetti.

Joanna Sugden'in The Wall Street Journal'daki haberine göre, Yüksek Mahkeme, 30 Ekim’de 65 ila 70 yaşları arasındaki kadının sekse zorlanmasından dolayı yaraları olsa da cinsel organının olduğu bölge dışında yaraları olmamasından dolayı yeterince direnmediği kararını verdi.

Hakim Pradeep Nandrajog ve Mukta Gupta, “Bu yüzden davalının vefat eden kişiyle rızası olmadan seks yaptığına dair yeterince kanıt olmadığı kanaatine vardık,” ifadesini kullandı.

Yara olmaması rıza olarak yorumlandı

Yeni Delhi merkezli bir avukat ve kadın hakları aktivisti Vrinda Grover, mahkemenin tecavüz olmadığı kararını sadece kadının vücudundaki yaralara bakarak almasını yanlış bulduğunu belirtti. Grover, “Neden yara olmaması burada bir rıza olduğu anlamına geliyor?” yorumunu yaptı ve “sekse zorlamanın” kadının seks yapmak istemediği anlamına geldiğini belirtti.

Grover, “Bu kararda kanıtlar hukuk sistemi ve yasaların gerektirdiği şekilde yorumlanmamıştır,” ifadesini kullandı.

1983’te Hindistan’ın tecavüz yasaları rızasını vermediğini belirten kadının doğru söylediğini varsayacak şekilde düzeltilmişti. Yasa değişikliği 1972’de 16 yaşında Mathura isimli bir kızın polis karakolunda tecavüze uğramasından sonra değiştirilmişti. Mathura’nın ailesi iki polis memurunu şikayet etmişti. Yüksek Mahkeme daha sonra kızın vücudunda tecavüze dair bir bulgu rastlanamadığını öne sürerek davayı düşürdü.

Karar, kadın örgütlerinin protestolarına sebep oldu. 4 hukuk profesörü temyiz mahkemesi başkanına şikayet mektubu yazdı ve 1983’teki değişikliğin önü açıldı. Bu karardan sonra bile tecavüz davalarıyla ilgili soru işaretleri devam etti. Hindistan’da 2013’te sekse fiziksel olarak direnmeyen kadının rızasını verdiğinin varsayılamayacağı kararı geçirildi.

'Menopoz yaşını geçmişti'

Grover, “Bu, mahkemeler defalarca rıza vermeyi yanlış algıladığından yasaya bir açıklık getirmekti, yasada bir değişiklik değildi,” ifadesini kullandı. Grover’ın görüşüne göre Delhi Yüksek Mahkemesi bu davada yine aynısını yaptı. Grover, “Burada kadının yetişkin olması, alkol içmiş olması ve vücudunun geri kalanında hiçbir yara bulunmaması gibi konuyla ilgisi olmayan şeylere bakılıyor,” diye ekledi.

Kararda özellikle bir cümle dikkatleri çekti. Hakimler, son paragrafta ölen kadının, “65-70 yaşlarında olduğunu ve bu yüzden menopoz yaşını geçtiğini” belirtmişti. Grover mahkemenin menopoz yaşını geçmiş bir kadının tecavüze uğrayamayacağını ima etmese de kadının menopoz dönemini geçirdiğinden bahsederek tecavüzün nasıl bir suç olduğunu anlamadığını aktardı. Grover, mahkemenin 1 aylık ya da 80 yaşındaki birine bile tecavüz edilebileceğini anlaması gerektiğini bildirdi.