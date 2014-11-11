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Dünya

Hindistan: Kısırlaştırma ameliyatında 8 kadın öldü

Yanlış yapılan doğum kontrol ameliyatı vakaları ülkede ilk kez yaşanmadı

11 Kasım 2014 17:21

Hindistan'da başarısız olan tüp bağlama ameliyatları nedeniyle sekiz kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, toplam 83 kadının Çattişgarh isimli eyalette devlet tarafından kurulan bir sağlık kampında ameliyat edildiği, hastanelere kaldırıların 30 diğer kadından bir kısmının da durumlarının ciddi olduğu söyleniyor.

Hindistan'da devlet artan nüfusla baş etmek için zaman zaman aile planlaması kampları kurarak, kitlesel olarak kısırlaştırma ameliyatları gerçekleştiriyor.

Cumartesi günü Bilaspur bölgesine bağlı Pendari köyünde yapılan ameliyatlarda yetkililer ihmal iddiasını redderken, köylüler ameliyatların aceleye getirildiğini söylüyor.

Köylüler 83 kadının tamamının 6 saat içinde tek bir doktor ve asistanı tarafından ameliyat edildiğini söylüyor.

Hükümet soruşturma başlatırken, Bilaspur bölgesi sağlık yetkilisi Dr. RK Bhange BBC Hindu servisine ölüm nedenlerinin otopsiden sonra belli olacağını söyledi.

Eyaletin sağlık bakanı Amar Agraval "Suçlu bulunalar katı şekilde cezalandırılacaktır. Ancak şu anda önceliğimiz kadınlara en uygun sağlık hizmetini vermek" diye konuştu.

Yanlış yapılan doğum kontrol ameliyatı vakaları ülkede ilk kez yaşanmadı.

2012 yılında Bihar'da üç adam iki saat içinde 53 kadını ameliyat ettikleri için tutuklanmıştı. Adamlar ameliyatları bir tarlada anestezi olmadan gerçekleştiriyordu.

Ülkede yoksul kadınlara bu tür ameliyatları olmaları için para ödendiği iddia ediliyor.

Hindistan'da hükümet on yıllardır aile planlamasını öne çıkarmaya, aileleri daha az çocuk sahibi olmaya teşvik etmeye çalışıyor.

Ancak 1970'lerde düzenlenen ülke çapındaki bir kampanya binlerce erkek ve kadının kısırlaştırma ameliyatı olmaya zorlandığı şikâyetleri nedeni ile iptal edilmişti.

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