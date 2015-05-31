Hindistan kavruluyor; ölü sayısı 2 bin 200'ü aştı

Hindistan'ın güneyinde etkili olan aşırı yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 200'ü geçtiği bildirildi.

Meteoroloji Ajansı'ndan KY Reddy, 50 dereceden 45 dereceye düşen hava sıcaklığının Telangana ve Andhra Pradeş eyaletlerinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi. KY Reddy, aşırı sıcakların bir gün daha devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, bu hafta içinde başlayacak muson yağmurlarının ülkenin güneyinde ve daha sonra kuzeyinde etkili olacağını belirtti.

Ölenlerin arasında çok sayıda yaşlı, evsiz ve açık havada çalışmak zorunda kalan işçi bulunuyor.

Aşırı sıcakların etkili olduğu iki eyalette doktorlar ve sağlık görevlilerinin izinleri iptal edilmişti.

Hindistan'da her yıl mart ve haziran ayları arasında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. Ölüm oranı, en sıcak ve kurak ay olan mayısta artıyor. Hava sıcaklığı, haziran sonuna doğru başlayan muson yağmurlarıyla azalıyor.

Sıcak çarpması, ortam sıcaklığının yüksek seviyelere ulaşması ve uzun süre doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınması sonucu görülüyor. Vücut sıcaklığının çevresel etkenler nedeniyle 41 dereceyi aşması, dokuların hasar görmesine, metabolik tepkilerin sekteye uğramasına yol açıyor. Sıcak çarpması, kişinin bilincini yitirmesine, tedavi edilmemesi durumunda da ölüme ya da kalıcı sorunlara neden oluyor.