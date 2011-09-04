-Hindistan, İran'a 5 milyar dolar ödedi TAHRAN (A.A) - 04.09.2011 - Hindistan, İran'a petrol ithalatından kaynaklanan 5 milyar dolar tutarındaki borcunu ödedi. İran haber ajansı IRNA'nın İran Merkez Bankası Başkanı Mahmud Bahmani'ye dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle borcunu ödeyemeyen Hindistan, İran'dan ithal ettiği petrol karşılığında 5 milyar dolarlık bir ödeme gerçekleştirdi. Hindistan'ın borcunu takas yöntemiyle yapmak istemesine karşın ödemenin döviz yoluyla yapıldığına işaret eden Bahmani, ülkesinin şimdiye kadar hiç takas yoluyla petrol satmadığını vurguladı. İran'ın Çin'den sonra en fazla petrol ihraç ettiği Hindistan, İran'dan günlük ortalama 400 bin varil petrol ithal ediyor. Bu rakam Hindistan'ın toplam petrol ihtiyacının yüzde 12'sini oluşturuyor.