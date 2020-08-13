Hindistan'ın zorlu Koronavirüs mücadelesi; doktorları askerler koruyor

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da, yeni tip Koronavirüs vakalarında rekor artış yaşanmaya devam ederken, sağlık sistemi çöküşün eşiğine geldi. Hasta yakınlarının saldırıları nedeniyle sayıları her gün azalan doktorlarıysa silahlı askerler koruyor.

Vaka sayısının 2 buçuk milyona yaklaştığı, can kayıplarının 47 bini aştığı Hindistan'da sağlık sistemi çökmek üzere. Salgının artmasının yanında Bihar kentinden yansıyan görüntülerde, hasta yakınlarının saldırıları sebebiyle doktorların yanında askerlerin nöbet tuttuğu görülüyor.

NTV'nin haberine göre; doktorlar, yakınlarını görmek isteyenlerin zorla yoğun bakım ünitesine girdiğini anlatıyor.

"Çok öfkeliler"

Ülkedeki Koronavirüs mücadelesinde ön sahta olan bir doktor yaşadıklarını şu cümlelerle anlatılıyor:

‘"Çok öfkeliler. Yakınlarını görmek için zorla içeri giriyorlar. Doktorları ya da güvenlik görevlilerini dinlemiyorlar. Kapıyı zorlayıp yoğun bakım ünitesine giriyorlar."

Ülkede Koronavirüse yakalanan doktorların sayısı da giderek artıyor. Bu sebeple hastanelerde görev yapan doktor sayısı da her geçen gün azalıyor.

Günlük vaka sayıları 50 binin üzerinde

Dünyanın birçok ülkesinde ikinci dalga salgın önlemleri alınırken, Hindistan'da birinci dalga salgın giderek büyüyor. Aylardır hız kesmeden çoğalan vakalar son 24 saatte yeni bir rekor kırdı. Bir günde tam 66 bin 999 yeni Koronavirüs hastası tespit edildi.

Ülkede iki haftadır, günlük vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor. Hindistan'da can kayıpları da önlenemiyor. Son 24 saatte 950 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.