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Dünya

Hindistan'ın zorlu Koronavirüs mücadelesi; doktorları askerler koruyor

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde günlük vaka sayıları iki haftadır 50 binin üzerinde seyrediyor

13 Ağustos 2020 16:32

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da, yeni tip Koronavirüs vakalarında rekor artış yaşanmaya devam ederken, sağlık sistemi çöküşün eşiğine geldi. Hasta yakınlarının saldırıları nedeniyle sayıları her gün azalan doktorlarıysa silahlı askerler koruyor.

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