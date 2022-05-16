Hindistan'ın yasak kararı sonrası buğday fiyatları arttı

Hindistan'ın gıda güvenliğini riske atması sebebiyle buğday ihracatını yasaklamasının ardından buğday fiyatlarında son iki ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti.

ABD'de Chicago gösterge buğday vadelileri yüzde 6 artışla 12,47 dolara yükseldi. Bu artış, son iki ayda görülen en yüksek artış oldu. Son artışla buğday fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 60'lık artış kaydedildi.

Delhi yönetimi buğdaya getirdiği ihracat yasağıyla yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının ülke içinde kontrol altına alınmasını amaçladığını duyurmuştu.

Hindistan buğdayı genellikle komşu ülkeler Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'ya ihraç ediyor.