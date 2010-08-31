Hindistan ilk çeyrekte yüzde 8.8 büyüdü

T24- Hindistan ekonomisi, mali yılın ilk çeyreği olan Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 oranında büyüdü.



Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 8,5 oranında büyümüştü.



Hindistan İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamada, Asya'nın üçüncü büyük ekonomisinin büyümesinde, madencilik ve sanayi üretimindeki artışın etkili olduğu ve büyümenin kriz öncesi seviyeye geldiği belirtildi.



Ülkede imalat üretimi söz konusu çeyrekte yüzde 12,4, madencilik yüzde 9'a yakın, tarım sektörü ise yüzde 2,8 oranında artış kaydetti.



Ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küresel ekonomik krizden önce yüzde 9'a yakın bir büyüme kaydetmişti.



Hindistan'da mali yıl mart ayında sona eriyor.