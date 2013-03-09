Hindistan ile İran arasına nükleer kriz girdi

Nükleer programından dolayı ABD ve diğer Batılı ülkelerin ağır yaptırımlar uyguladığı İran en büyük müşterilerinden birini kaybediyor. Hindistan, İran'dan petrol ithalatına son vermeye hazırlanıyor.



İran'ın ikinci büyük petrol alıcısı olan Hindistan, Tahran'ın dışarıya sattığı petrolün şu an yaklaşık dörtte birini satın alıyor.

İran ile Hindistan arasında bu alandaki ticaret yaklaşık 10 milyar dolar.

Batının yaptırımları nedeniyle Hindistan geçtiğimiz yıl İran'dan aldığı petrol miktarını azaltmıştı.

Hindistan'ın en çok petrol ithal ettiği ülkeler sıralamasında iran, ikinci sıradan dördüncü sıraya gerilemişti.

Şimdi ise, Hindistan İran'dan petrol ithalatını tamamen durdurmaya hazırlanıyor.