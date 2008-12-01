Hindistan İçişleri Bakanı istifa etti

* Teröristlerin saldırısına hedef olan Mumbai kentinin bağlı olduğu Maharaşta eyaleti başbakanı Vilasrao Deşmukh da istifasını sundu.Hindistan’ın finans başkenti Mumbai'de 60 saat süren ve 174 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından hükümet eleştiri oklarının hedef olurken, İçişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Mumbai kentinin bağlı olduğu Maharaşta eyaleti başbakanı Vilasrao Deşmukh istifa etti. İstifaların arkasının gelmesi bekleniyor.İçişleri Bakanı Shivraj Patil, saldırıların “ahlaki sorumluluğunu” üstlendiğini belirterek dün istifasını sundu. Başbakan Manmohan Singh’in istifayı kabul ettiği ve İçişleri Bakanlığı’na Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram’ın getirileceği bildirildi.Ulusal Güvenlik Danışmanı M.K. Narayanan’ın da istifa ettiği, istifaların devamının gelmesinin beklendiği kaydedildi. Başbakan Singh’in bir yardımcısı, “Muhtemelen, hükümetten başka üst düzey yetkililer kapı dışarı edilecek” dedi. İç Güvenlik Şefi ve Sahil Koruma Şefi’nden de görevi bırakmalarının istenebileceği öne sürülüyor.Teröristlerin saldırısına hedef olan Mumbai kentinin bağlı olduğu Maharaşta eyaleti başbakanı Vilasrao Deşmukh da istifasını sundu.Basına yaptığı açıklamada istifasını sunduğunu belirten Deşmukh, parti liderlerinin son kararı vermesini beklediğini söyledi. Deşmukh, merkezi yönetimde iktidarda olan Kongre partisi üyesi.Mumbai’de çarşamba akşamı başlayan ve 10 ayrı noktada düzenlenen saldırıların ardından basın ve halktan hükümete eleştiriler gelmeye başlamıştı. Times of India gazetesi, dün “Politikacılarımız oyalanırken masum insanlar ölüyor” manşetiyle çıktı. Mumbai’de dün düzenlenen gösterilerde de halk, terör saldırılarının yanı sıra siyasetçileri de protesto etti.Mumbai’deki saldırılardan birinin düzenlendiği Tac Mahal Otel’in sahibi Ratan Tata, saldırıdan önce, otelin olası bir terör saldırısına hedef olabileceği yönünde uyarılar aldıklarını söyledi. Tata, uyarının ardından güvenlik önlemlerini artırdıklarını ancak saldırıdan kısa süre önce bu önlemleri hafifletmiş olduklarını belirtti. Tata, kaldırılmamış olsalardı bile bu önlemlerin de saldırıyı engelleyemeyeceğini öne sürdü. Tata, güvenlik önlemlerinin yalnızca otelin ön girişinde artırılmış olduğunu, saldırganların ise bu girişi kullanmadıklarını söyledi.